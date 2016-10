///Abstammung der Wisente geklärt

Die genetische Herkunft der europäischen Bisons, der Wisente, ist geklärt. Wie Forscher der University of Audelaide herausfanden, ist das Wisent vor rund 17.000 Jahren aus einer Kreuzung aus Auerochsen und Steppenbisons entstanden. Erste Hinweise auf diese Herkunft fanden die Forscher in Höhlenmalereien aus der Steinzeit. Sie haben in den Zeichnungen zwei verschiedene Arten von Bisons identifiziert, die bisher für eine Art gehalten wurden. Durch DNA-Proben aus Bison und Wisentknochen aus der Zeit, konnten sie die Herkunft schließlich sicher klären.