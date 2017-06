////Fast die Hälfte aller Studienabbrecher beginnt eine Ausbildung

Fast die Hälfte der Studienabbrecher in Deutschland beginnt danach eine Berufsausbildung. Das hat eine Studie des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung ergeben. Demnach gelingt eine erfolgreiche weitere Berufsfindung in den meisten Fällen auch nach Abbruch eines Studiums. Bundesbildungsministerin Johanna Wanka sieht in diesem Zusammenhang die Berufsorientierung in der Schulzeit und die Unterstützung von Studienanfängern und -anfängerinnen für besonders wichtig. Daher sollen künftig rund 3,9 Milliarden Euro aus dem Hochschulpakt 2020 für Maßnahmen gegen Studienabbruch eingesetzt werden.