///Bratapfel mit Käsekcuchenfüllung:

Zutaten für 4 Portionen:



– 50 g Mandelblättchen

– 150 g Magerquark

– 1 Päckchen Vanillezucker

– 1/2 Bio-Zitrone

– 1 Ei

– 2 EL Zucker

– 1 Prise Zimt

– 20 g Speisestärke

– 2 EL Rosinen

– 100 g Nougat

– 4 säuerliche Äpfel

– 1 Orange

– 2 TL Butter

1: Zuerst den Backofen auf 200°C Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Mandelblättchen in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten und abkühlen lassen.

2: Dann rührst du den Quark mit dem Vanillezucker, dem Abrieb der Zitrone und einem Teelöffel Zitronensaft, sowie dem Ei, einem Esslöffel Zucker, Zimt und der Speisestärke mit einem Schneebesen zu einer glatten Masse zusammen. Dann die Rosinen unterheben. Den Nougat fein hacken und ebenfalls

3: Den Deckel der Äpfel abschneiden und das Obst dann großzügig entkernen und in eine Auflaufform stellen. Den Deckel darfst du so naschen.

4: Nun die freie Stelle in den Äpfeln großzügig mit der Quarkmasse befüllen, ein paar Mandeln oben drauf streuen und jeweils einen halben Teelöffel Butter oben drauf setzen.

5: Die Orange auspressen und mit dem restlichen Zucker verrühren. Den Saft in die Auflaufform gießen und die Äpfel im heißen Ofen für 35 Minuten backen.